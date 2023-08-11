Ankara'da Frigler döneminden kalma İnönü Mağaraları turistlerin yeni adresi

Ankara’nın Güdül ilçesinde Frigler dönemine ait milattan önce 8’inci yüzyıldan kalma İnönü Mağaraları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Ankara il merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Güdül ilçesinde yer alan İnönü Mağaraları, kamp yapmak ve tarihi yeniden yaşamak isteyen yerli ve yabancı turistlerin yeni adresi oldu. Hafta sonları kamp yapmaya gelen turistler, yaklaşık 8 bin kişilik nüfusa sahip Güdül ilçesinin ekonomisine de katkı sağlıyor.

Türkiye’de İnönü Mağaraları’na benzer yerler olduğuna fakat Ankara’da bu mağaraların tek olduğuna dikkat çeken Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, mağaraların Anadolu’da milattan önce 8’inci ile 5’inci yüzyıllar arasında yaşadığı tahmin edilen Frigler devletinden kalma olduğunu söyledi. Dönemin insanları tarafından barınabilmek için mağaraların ev şekline getirildiğini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

“O zamanlar taşlar yer kabuğu hareketleriyle kendiliğinden oluşmuş. Daha sonra insanlar barınabilmek için burayı ev şekline getirmişler. Ayrı ayrı odalar var. O zamanki yaşam ne ise burada yaşamışlar. Hayvanların saldırısından ve savaşlardan korunmak için böyle yüksek yerlere gelmişler. Bizim de güzel bir projemiz var Ankara Valiliği ile yaptığımız. Mağaraların önünden başlıyor, buradaki Yeşilöz beldemize kadar 7 kilometre boyunca oturma alanları var. Bu projede 7 tane de ahşap köprü var. İki tane su değirmeni var. Burayı ışıklandırdık. Akşam çok gizemli bir havası oluyor. Mağaralara ışık veriyoruz.”

İnönü Mağaraları’nı gezebilmek için Keçiören’den gelen Hüseyin Sinop, mağaraların yeni yeni insanlar tarafından tanınmaya başlandığını kaydetti. Sinop, şehrin gürültüsünden bıkanlar için burasının birebir olduğunu vurgulayarak, “İnsanlar böyle yerlere gelip dinlenmek istiyorlar. Burada görmüş olduğunuz üzere çocuklar ve alileler ırmağa girmişler dinleniyorlar. Aşağıda Kirmir Çayı akıyor. Bu Kirmir Çayı’nın ayrı bir güzelliği var. Tatlı su balıkları var. İnsanlar onlardan istifade edebiliyorlar. İnsanlar cuma akşamından geliyorlar, çadırlarını ve karavanlarını kurup dinlenebiliyorlar. Ormanın içerisinde sakince balıklarını avlayabiliyorlar. Pikniklerini ve çaylarını yapabiliyorlar. Pazar günleri de dönüyorlar. Böylece güzelce eğlenmiş oluyorlar. İnsanların gelmelerini ve görmelerini tavsiye ederim” dedi.