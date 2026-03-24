Ankara'da gaz sızıntısından vefat eden baba ile kız olayında intihar iddiası

Ankara’da doğal gaz sızıntısına maruz kalan baba ile zihinsel engelli kız çocuğu hayatını kaybetti. İddialar arasında ise, kızının durumundan dolayı bunalıma giren babanın kasıtlı olarak evdeki ocağı açarak olayı gerçekleştirdiği yer aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde yer alan bir sitede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Beyhan Ertürk, site yönetimine kapısı kilitli evine giremediğini ve eşi Aydın Ertürk’e ulaşamadığını bildirdi. Yoğun gaz kokusunun duyulduğu evin kapısı, site yönetimi tarafından çağırılan çilingir tarafından açtırıldı. İçeriye girenler ev sahibi Aydın Ertürk ve 18 yaşındaki zihinsel engelli kızı Deren Ertürk’ün cansız bedenleriyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye, doğal gaz arıza ve diğer ilgili ekipler sevk edildi. Doğal gaz sızıntısı nedeniyle vefat ettiği değerlendirilen baba ile kızın cenazesi çalışmaların ardından otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Apartmanda yapılan incelemelerde ise herhangi bir gaz sızıntısı olmadığı öğrenildi. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeleri yakınları tarafından teslim alınan baba ile kızın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Ankara’da toprağa verilecek.

Babanın girdiği bunalım nedeniyle bilerek ocağı açtığı iddiası

Eşi ile aynı okulda öğretmenlik yapan Aydın Ertürk’ün kızının durumu nedeniyle son zamanlarda bunalıma girdiği ve evdeki ocağı kasıtlı şekilde açarak olayı gerçekleştirdiği iddia edildi. Vefat eden Ertürk ile kızının kesin ölüm nedeninin yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacağı belirtildi.

"İçeri girdiğimizde cesetlerle karşılaştık"

Olayla ilgili konuşan site yöneticisi Tucer Balcanlı, "Dün akşam saatlerinde komşumuzun eşi beni aradı. Evlerinin kapısının kilitli olduğunu söyledi. Biz de çilingir çağırarak kapıyı açtırdık. İçeri girdiğimizde mutfakta Aydın bey ve kızının cesetleriyle karşılaştık. Ardından resmi ekiplere ihbarda bulunduk. Ekipler çalışmalarını tamamladıktan sonra cenazeler adli tıp kurumuna götürüldü. Apartmanda herhangi bir gaz kaçağı mevcut değil. İncelemeler yapıldı. Araştırmalar devam ediyor. Vefat eden komşumuz ile eşi öğretmendi. Aynı okulda görev yapıyorlardı. Görüştüğümüz kişiler bizlere herhangi bir psikolojik rahatsızlığının olmadığını söyledi. Bizlerle olan iletişimi de iyiydi. Ben intihar olduğunu düşünmüyorum ama incelemeler sonucunda durum netleşecektir" dedi.