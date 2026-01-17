Ankara'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu

Ankara’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

Ankara’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Kar yağışı kent genelinde etkili olurken şehrin bazı noktaları beyaz örtü ile kaplandı. Belediye ekipleri kar yağışı ile birlikte yolların kapanmaması için çalışmalarına devam etti. Hava tahminlerine göre Ankara’da pazar günü de kar yağışı devam edecek.