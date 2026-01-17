Ankara'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

Ankara'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
icerikgörselaltı1
icerikgörselaltı1
icerikgörselaltı1
icerikgörselaltı1

Ankara’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

Ankara’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Kar yağışı kent genelinde etkili olurken şehrin bazı noktaları beyaz örtü ile kaplandı. Belediye ekipleri kar yağışı ile birlikte yolların kapanmaması için çalışmalarına devam etti. Hava tahminlerine göre Ankara’da pazar günü de kar yağışı devam edecek.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb