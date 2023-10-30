Ankara'da gecekondu yangını paniğe neden oldu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Ankara'da gecekondu yangını paniğe neden oldu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerine Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesinde bulunan ve yabancı uyruklu kişilerin oturduğu bir gecekondunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman