Ankara'da gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ankara'da etkili olan yağış sonrası Kocatepe Camii üstünde oluşan gökkuşağı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ankara'da gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Ankara’da etkili olan yağış sonrası Kocatepe Camii üstünde oluşan gökkuşağı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ankara’da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Bir süre devam eden yağış sonrası kapalı bulutların arasından güneş tekrar gözüktü. Güneşin çıkmasının ardından Kocatepe Camii üstünde oluşan gökkuşağı, kartpostallık görüntüler oluşturdu. O anlar fotoğraf karelerine yansıdı.