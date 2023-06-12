Ankara'da gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu
Ankara'da etkili olan yağış sonrası Kocatepe Camii üstünde oluşan gökkuşağı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Ankara’da etkili olan yağış sonrası Kocatepe Camii üstünde oluşan gökkuşağı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Ankara’da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Bir süre devam eden yağış sonrası kapalı bulutların arasından güneş tekrar gözüktü. Güneşin çıkmasının ardından Kocatepe Camii üstünde oluşan gökkuşağı, kartpostallık görüntüler oluşturdu. O anlar fotoğraf karelerine yansıdı.