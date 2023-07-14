Ankara'da iki grup tekme tokat birbirine girdi

Ankara’nın Polatlı ilçesinde iki grup arasında kavga çıktı. Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Polatlı ilçesi Zafer Mahallesi’nde bulunan Zafer Parkı’nda iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavga anında olay yerinde kadın, erkek ve çocukların olduğu görüldü. Kavga ailelerin araya girmesi ile son bulurken, şahısların birbirine tekme tokat saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.