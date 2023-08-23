Ankara'da işçi servisi minibüse ve ardından tıra çarptı: 21 yaralı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan servis, bir otomobile ve ardından tıra çarptı. Kazada 21 kişi yaralandı.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan servis, bir otomobile ve ardından tıra çarptı. Kazada 21 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Polatlı ilçesi Karapınar Mahallesi Polatlı-Ankara yolu Hastane Kavşağı’nda meydana geldi. Yabancı uyruklu mevsimlik işçileri taşıyan B.A. idaresindeki 06 PVB 19 plakalı minibüs, önce yabancı plakalı bir otomobile, ardından da 06 T 40256 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonrasında olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada servis şoförü ve yaşları 8 ile 12 arasında olan 7’si çocuk olmak üzere toplam 21 kişi yaralandı. Şoför B.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İşçilerin soğan hasadından döndükleri öğrenildi. Kaza sonrası Ankara-Polatlı yolu 1 saat boyunca trafiğe kapanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.