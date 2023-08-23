Ankara'da işçi servisi minibüse ve ardından tıra çarptı: 21 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan servis, bir otomobile ve ardından tıra çarptı. Kazada 21 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Polatlı ilçesi Karapınar Mahallesi Polatlı-Ankara yolu Hastane Kavşağı’nda meydana geldi. Yabancı uyruklu mevsimlik işçileri taşıyan B.A. idaresindeki 06 PVB 19 plakalı minibüs, önce yabancı plakalı bir otomobile, ardından da 06 T 40256 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonrasında olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada servis şoförü ve yaşları 8 ile 12 arasında olan 7’si çocuk olmak üzere toplam 21 kişi yaralandı. Şoför B.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İşçilerin soğan hasadından döndükleri öğrenildi. Kaza sonrası Ankara-Polatlı yolu 1 saat boyunca trafiğe kapanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.