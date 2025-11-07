Ankara'da istasyon görevlisi aynı aileden 3 kişinin öldüğü kazayı anlattı

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde otomobilin park halindeki tırın çekicisine arkadan çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya tanık olan istasyon görevlisi, kaza anını anlattı.

Kaza, öğlen saat 14.30 sıralarında Kahramankazan ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana gelmişti. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan ve Kazan Soda firmasına ait olduğu öğrenilen tırın çekicisine arkadan çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan otomobildeki S.Y., eşi K.Y. ve 1 yaşındaki kız çocukları L.Y. kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kazaya ilişkin konuşan görgü tanığı Naci Yurtseven, "İstasyonda görevliyim ben. İlk müdahaleyi ben yaptım. Geldiğimde şoför mahalline koştum, o sıkışmıştı. Diğer tarafta bayanı görünce o kapıya ulaştım. Ama bayan maalesef hayatını kaybetmişti. 3 kişilerdi, bir tanesi çocuktu. Çocuğu biz daha sonradan gördük. Kaza anını şöyle; ses geldikten sonra ben baktım. Zaten burada bizdeki kameralarda da gözüküyor o. Müdahaleyi de kendim yaptım. Çok süratliydi. Bayan ben müdahale yaparken ölüydü, erkek yaşıyordu. Çocuğu ben görmedim. Çocuğu sonradan fark ettik biz. Onu itfaiyeciler gördü" dedi.

Kazada hayatını kaybeden çift ve minik kızlarının cenazeleri Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.