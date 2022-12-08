Ankara'da jandarmadan okullarda trafik güvenliği eğitimi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından Polatlı ilçesindeki okullarda ‘jandarmanın görevleri, trafik güvenliği, trafik dedektifleri’ konularında öğrencilere seminer verildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda öğrencilerde trafik bilincinin oluşturulması amacıyla seminer düzenlendi. Polatlı ilçesindeki seminerde toplam 385 öğrenciye İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Trafik Jandarması Timleri tarafından ‘jandarmanın görevleri, trafik güvenliği, trafik dedektifleri’ konularında bilgiler verildi. Programda çocuklara ayrıca boyama kitabı ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.