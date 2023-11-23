Ankara'da kaçak sigara ve makaron operasyonu: 454 bin 151 adet ürün ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğünce, Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 450 bin adet doldurulmuş makaron ve bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda 450 bin adet doldurulmuş makaron, bin 400 paket sigara, 2 bin 750 adet puro ve 1 kg pipo tütünü olmak üzere 454 bin 151 adet ürün ele geçirildi. Operasyonda 6 şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, ele geçirilen 454 bin 151 adet ürünün yaklaşık piyasa değerinin 95 bin 500 TL olduğu belirlendi.