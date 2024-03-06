Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 1 milyon 200 bin TL'lik kaçak tütün ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 1 milyon 200 bin TL'lik kaçak tütün ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uzun süreli takip sonucunda Polatlı ilçesinde 6 şüpheli şahsın kaçak tütün ürünlerini satışa sunacağı bilgisine ulaşıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 6 Mart günü yapılan operasyonda; 1 milyon 700 bin adet boş makaron, 10 bin 880 paket dolu makaron, 100 paket sigara, 1 adet 7.65 mm tabanca ve şarjörü, 31 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konularak, 6 şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb