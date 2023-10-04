Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 38 ton paketlenmiş sahte deterjan ele geçirildi

Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 352 ton asit ve 38 ton paketlenmiş sahte deterjan ele geçirildi. Operasyon sonucu 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 38 ton paketlenmiş sahte deterjan ele geçirildi
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Ankara’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 352 ton asit ve 38 ton paketlenmiş sahte deterjan ele geçirildi. Operasyon sonucu 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Gölbaşı ilçesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda sahte deterjan üretildiği bilgisine ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bahse konu işletmede yapılan arama sonucunda; 352 ton asit ve 38 ton paketlenmiş sahte deterjan ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konularak, 3 şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.