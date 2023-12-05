Ankara'da kaçaklık operasyonları

Ankara’nın çeşitli bölgelerinde kaçak nargile, tütün ve zeytinyağı üretimi yapan kişilere karşı operasyonlar düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara’nın Çubuk ilçesinde S.Ç. isimli şahsın kaçak nargile ve tütün ürünleri satışı yapması nedeniyle 4 Aralık tarihinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın evine ve işyerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda 36 bin 800 adet doldurulmuş makaron sigara, 200 bin adet boş makaron sigara, 850 kilogram kıyılmış açık tütün, 54 kilogram nargile kömürü, bin 602 adet çok amaçlı boş sigara kutusu, 3 adet elektronik sigara sarma makinesi ve 3 adet hava kompresörü ele geçirildi. S.Ç. isimli şahıs hakkında ise adli işlemlere başlanıldı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde ise H.A. ve R.A. isimli şahısların kaçak nargile ve tütün ürünleri satışı yaptığı bilgisini alan ekipler şahısların işyerlerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucu 722 kilogram nargile kömürü 8 kilogram nargile tütünü, 16 kilogram açık tütün ve 4 bin 160 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında ise adli işlemlere başlanıldı.

Bir operasyon da Altındağ ilçesinde düzenlendi. M.G. isimli şahsın Aydın’da fason olarak zeytinyağı dolumu yaptığı ve bu ürünleri Ankara’da sattığı bilgisine ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şahsın ikametine düzenlediği operasyon sonucunda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin Türk Lirası olan 3 ton 445 kilogram satışa hazır sahte zeytinyağı ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler şüpheli şahsı ise gözaltına aldı.