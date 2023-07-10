Ankara'da kadına şiddet

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir kadına yönelik sokak ortasında yaşanan şiddet, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Altındağ’ın Siteler semtinde bir kamyonetin yanındaki şahıs, kadını darp etti. Sokak ortasında yaşanan şiddeti gören vatandaşlar müdahale etmek istedi ancak saldırgan, vatandaşları yanına yaklaştırmadı. Bir süre şiddet uygulayan adam kadını kolundan tutarak olay yerinden uzaklaştırdı. Yaşanan şiddet bir vatandaş tarafından görüntülendi.