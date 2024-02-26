Ankara'da kaldırımda yürürken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi

Başkent'te kaldırımda yürürken otomobil çarpması sonucu hayatını hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi.

Ankara'da kaldırımda yürürken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Başkent’te kaldırımda yürürken otomobil çarpması sonucu hayatını hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi.

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde dün akşam saat 23.00 sıralarında 1. TBMM Caddesi’nde kaldırımda yürüyen E.S. ve U.C.’ye, 06 AEG 869 plakalı otomobil çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden E.S. ve U.C.’nin cenazeleri, Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

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