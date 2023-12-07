Ankara'da Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı açıldı

Ankara’da kamp, karavan ve doğa sporları ürünlerinin görücüye çıktığı Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı başladı.

Ankara Altınpark’ta düzenlenen Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı meraklılarını bekliyor. Kamp yapma tutkunlarının evi karavanlar ise fuarda en dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Vatandaşlar, karavanların içerisine girerek yaptıkları testlerle en iyisini arıyor.

Fuarı gezen vatandaşlardan Havva Baştaş, damadının karavan alacağını söyleyerek, “Çok güzel, beğendim. Benim de olmasını isterdim böyle. Arabalı istiyordum, kombili olsun ama buna da razıyım. Beni ev işinden kurtarır. Her yer tertemiz, mis gibi. Hem gezersin, hem yersin hem yatarsın” dedi.

Karavan üreticisi Mehmet Garip ise, “Fuarın ilk günü çok güzel gidiyor. Katılımcılarımız da bizi memnun ediyor. Ankara’daki karavan fuarına özel 150 bin lira ile sınırlı sıfır faizle bir kredi imkanımız var. Herkesi karavan sahibi yapmak istiyoruz. Karavanlarımızın tüm modellerini içerisindeki tasarım çeşitleriyle buraya getirdik” ifadelerini kullandı.

Fuardaki karavanlar, 150 bin ile 450 bin Türk lirası arasında değişen fiyatlara yeni sahiplerini bekliyor. Fuar 8 Aralık’a kadar devam edecek.