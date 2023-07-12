Ankara'da kanlı esnaf kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ankara’da 2 yıl önce mobilya işi yapan baba ile oğlunun atölyelerinin önüne tadilat çöpü bıraktığı için uyardıkları esnaf komşusu tarafından silahlı saldırıya uğradığı olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı. 2 yıl önceki olayda yaralanan mağdur esnaf, serbest bırakılan saldırganın hak ettiği cezaya çarptırılmadığını söyledi.

Olay, 29 Ekim 2021 tarihinde Mamak ilçesi Mehmet Ali Altın Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre Özkan Ç. (39), tadilat yaptırdığı kuyumcu dükkanından çıkan çöpleri mobilya işiyle uğraşan esnaf komşuları Erdoğan Yıldız (62) ile oğlu Zekeriya Yıldız’ın (38) atölyesinin önüne döktü. Çöpleri kaldırması yönündeki uyarıları dikkate almayan Özkan Ç. ile Zekeriya Yıldız arasında tartışma çıktı. Alevlenen tartışmada Özkan Ç., belinden çıkardığı silahla önce babasının yanına gelen Zekeriya Yıldız’a, ardından da Erdoğan Yıldız’a ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri saldırganın silahından çıkan kurşunların 3’ünün Zekeriya Yıldız’ın bacağına, bir kurşunun ise babasının bacağına isabet ettiğini belirledi. Yaralı baba oğul ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, saldırgan kuyumcu ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Özkan Ç.’nin toplam 9 el ateş ettiği, kalan kurşunlardan birinin de Yıldız ailesinin araçlarına isabet ettiği öğrenildi. Saldırıya ait güvenlik kameralarına yansıyan yeni görüntüler ortaya çıktı.

“Beni görünce belindeki silahı çıkardı”

Olayın mağdurlarından esnaf Zekeriya Yıldız, üzerinden 2 yıl geçen olayda serbest bırakılan saldırganın hak ettiği cezaya çarptırılmadığını söyledi. Yıldız, “Bize saldıran kişi dükkanını tadilat ettiriyordu. Çöpleri de aşağıya doğru geliyordu. Biz de kendisini uyarmak için çırağımızı gönderdik. Çöpleri kaldıracağını söyledi ama kaldırmadı. Tekrar uyardık, yine almadı çöplerini. Çırağı bir kez daha gönderdik. Bu kez de, ‘Bu benim çöpüm değil’ dedi. Bu durumda babamın gücüne gitmiş. Babam da kürekle bir parça çöpü alıp onun dükkanının önüne atmış. Bunun üzerine babama ağıza alınmayacak küfürler etmiş. Sonra da babamla boğuşmaya başlamış. Sesleri duyunca ben de kavganın olduğu yere gittim. Beni görünce belindeki silahı çıkardı. Üzerine koşarken bana 3 el ateş etti. Ardından da bir el babama ateş etti. Bir kurşun da arabamıza isabet etti. Bütün şarjörü üzerimize boşalttı” dedi.

“Çocuklarımın ve eşimin psikolojisi bozuldu”

Saldırganın akıl sağlının yerinde olmadığını ve ruhsatsız silah kullandığını ileri süren Yıldız, “Kendi dükkanına kaçıp ikinci şarjörü doldurduğu anda üzerine dükkanı kilitlemişler. O sırada polisler ve sağlık ekipleri geldi. Beni ve babamı hastaneye kaldırdılar. Saldırgan ise ifadesini verdikten sonra serbest kaldı. Hayatına kaldığı yerden devam ediyor ve hiçbir ceza almadı. Çocuklarımın ve eşimin psikolojisi bozuldu. Düzenim kalmadı, işlerim aksadı. Bir kurşun diz kapağımın arkasından çıktı. Diğeri 5 santim yanına, diğeri de sol bacağımın arkasına isabet etti. Babam da sağ ayağının arkasından vuruldu. Davamız devam ediyor. Tutuklanmasını istiyorum. Silahı da ruhsatsızmış. Bütün ifadeleri de yalan. Kendisinin tutuklanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.