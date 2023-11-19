Ankara'da kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Ankara’nın birçok bölgesine kar yağışı başladı. Meteoroloji, İç Anadolu bölgesinde özellikle Ankara’da karla karışık yağmur yağacağını, yüksek kesimlerde ise kar yağışının hakim olacağını belirtmişti.
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