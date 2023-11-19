Ankara'da kar yağışı başladı

Ankara'da mevsimin ilk kar yağışı başladı.

Ankara'da kar yağışı başladı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Ankara’da mevsimin ilk kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Ankara’nın birçok bölgesine kar yağışı başladı. Meteoroloji, İç Anadolu bölgesinde özellikle Ankara’da karla karışık yağmur yağacağını, yüksek kesimlerde ise kar yağışının hakim olacağını belirtmişti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman