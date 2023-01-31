Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca etkili oldu. Cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini gösterirken cadde ve sokaklar beyaza büründü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri trafiğin aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar yağışının gün boyunca devam etmesi bekleniyor.