Ankara'da karla kaplı sokakta kayak keyfi kamerada

Ankara'da yoğun kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Bir vatandaş ise kayak takımlarıyla kayak yaptı. O anlar kameraya yansıdı.

Ankara'da karla kaplı sokakta kayak keyfi kamerada
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Ankara’da yoğun kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Bir vatandaş ise kayak takımlarıyla kayak yaptı. O anlar kameraya yansıdı.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Ankara sokakları beyaza büründü. Kar yağışını göre vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Sokakların karla kaplanmasını fırsat bilen bir vatandaş kayak yaptı. O anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.