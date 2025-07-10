Ankara'da kaza: 3 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ayaş Ankara Yolu Bulvarı Fatih Cadde Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Ş.R.A. kontrolündeki 06 FCC 626 plakalı araç ile P.Y.A. idaresindeki 06 EZH 653 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle P.YA.Y.’nın kullandığı 06 EZH 653 plakalı araç, yoldan çıkarak kaldırımın üzerinde trafik lambalarının tamirini yapan A.D. isimli Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) personeline çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk incelemesinin ardından aracın içinde bulunan M.Y.A. ve M.A.’nın da yaralı olduğu tespit edildi. 3 yaralı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekibi ise kazayla ilgili inceleme başlattı.