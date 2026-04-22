Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopterle ilgili incelemeler devam ediyor

Yusuf Eker
Ankara’nın Sincan ilçesinde dün akşam kaza kırıma uğrayan helikopterle ilgili incelemeler devam ediyor.

Ankara’nın Sincan ilçesinde dün akşam saatlerinde Kara Havacılık Komutanlığına ait CH-47 ağır nakliye helikopteri kaza kırıma uğradı. Kazada personelin sağlık durumunda bir olumsuzluk olmadığı açıklandı. Yenihisar bölgesinde kaza kırıma uğrayan helikopterle ilgili inceleme çalışmaları sabah saatlerinde devam ediyor.

