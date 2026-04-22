Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopterle ilgili incelemeler devam ediyor
Ankara'nın Sincan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterle ilgili incelemeler sürüyor.
Sincan ilçesinde Kara Havacılık Komutanlığına ait CH-47 ağır nakliye helikopteri, gece eğitimi kapsamında dün akşam icra edilen uçuş sırasında kaza kırıma uğramıştı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından helikopterde bulunan 5 personelin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk olmadığı açıklanmıştı. Temelli semti Yenihisar bölgesinde kaza kırıma uğrayan helikopterle ilgili incelemeler halen sürüyor. Helikopter, incelemelerin tamamlanmasının ardından kaldırılarak hangara götürülecek.