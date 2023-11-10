Ankara'da kaza yapan iki araç park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kaza yapan iki aracın savularak park halindeki araçlara çarptığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ankara'da kaza yapan iki araç park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
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Ankara’nın Etimesgut ilçesinde kaza yapan iki aracın savularak park halindeki araçlara çarptığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Ayyıldız Mahallesi 1627’nci ve 1630’uncu sokağın kesiştiği yerde meydana geldi. Kavşakta 2 hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar yol kenarında park halinde bulunan 2 araca zarar verdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan araç sürücülerine sağlık ekipleri müdahale etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman