Ankara'da kaza yapan iki araç park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kaza yapan iki aracın savularak park halindeki araçlara çarptığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde kaza yapan iki aracın savularak park halindeki araçlara çarptığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Ayyıldız Mahallesi 1627’nci ve 1630’uncu sokağın kesiştiği yerde meydana geldi. Kavşakta 2 hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar yol kenarında park halinde bulunan 2 araca zarar verdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan araç sürücülerine sağlık ekipleri müdahale etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.