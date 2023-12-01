Ankara'da kış lastiği uygulaması kapsamında denetimler başladı

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçlar için getirilen ve 1 Aralık-1 Nisan 2024 tarihlerini kapsayan zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Ankara’da denetim yapıldı.

Ülke genelinde başlayan kış lastiği uygulaması, 1 Aralık - 1 Nisan 2024 tarihleri arasında şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar için zorunlu. Kış lastiği uygulamasına uymayan sürücülere karayolları trafik kanunu 65/A kapsamında yasal işlem uygulanıyor ve 2 bin 568 lira idari para cezası kesiliyor. Bu kapsamda, Ankara Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekiplerince, Çankırı Bulvarı İstanbul istikametinde kış lastiği denetimi yapıldı. Denetimde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçlar kontrol edildi ve lastik boyları ölçüldü. Ekipler, vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri için otobüslerde kış lastiği takılı olup olmadığını kontrol etti. Kumpas aletiyle lastiklerin diş derinliği ölçülürken, diş derinliği 1,6 milimetreden az olan araçlara cezai işlem uygulanıyor. Ekipler güvenli bir yolculuk için lastik diş derinliğinin 4 mm olmasını tavsiye ediyor.

Kış lastiği uygulaması kapsamında sahada denetlemelerde bulunan Akyurt Trafik Denetleme Amiri Komiser Murat Yeni, tüm yolcuların ve şoförlerin güvenli yolculuk yapmaları için denetimlere 7 gün 24 saat devam ettiklerini belirterek “2023 2024 yılı itibarıyla kış lastiği uygulamasına başladık. Sürücülerimiz şu ana kadar çok duyarlılar. Kış lastiklerini takmışlar. Kış lastiklerini takmayan sürücüleri biz gerekli yasal işlemleri karayolları trafik kanunu 65/A maddesinden değerlendiriyoruz. Kış lastiğinin olması zemini tutuşu fren mesafesini kısaltması açısından önemli bu yüzden herkesin kış lastiğini takmalarını özellikle tavsiye ediyorum” dedi.