Ankara'da koca dehşeti: Eski eşini bıçakla yaraladı, yanındaki adamı ise vurarak öldürdü

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir kişi eski eşini bıçakla yaraladı yanındaki adamı ise tabanca ile vurarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, olay saat 21:30 sıralarında Keçiören ilçesi Yeşiltepe mahallesinde meydana geldi. Eski eşi Banu Satılmış’ın (30) evine gelen Serkan Özbaş ile eşinin arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Evdeki tartışmanın büyüyerek dışarıda devam etmesi üzerine Özbaş, eski eşini bıçakla yaraladı. Satılmış’ın yanında bulunan Emre Helvacıyı (37) ise tabancayla vurarak öldürdü. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan Özbaş’ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Özbaş hakkında Mayıs tarihinde uzaklaştırma kararı verildiği ve kararın 3 Temmuzda sonra erdiği öğrenildi.