Ankara'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 ölü

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 ölü
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Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 01:00 sıralarında meydana geldi. Ankara-Konya yolu üzerinde Ankara istikametine seyir halinde olan 06 V 0934 plakalı Tofaş marka otomobil Koluman mevkiinde kaza yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkan otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken otomobil ise hurdaya döndü.