Ankara'da konveyör bant fabrikasında yangın çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesinde konveyör bant fabrikasında yangın çıktı.

Ankara'da konveyör bant fabrikasında yangın çıktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Ankara’nın Sincan ilçesinde konveyör bant fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde yedek parça, taşıyıcı bantlar, rulolar ve döküm üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti. İtfaiyenin çabalarıyla kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Yangın, fabrikada hasara yol açtı.