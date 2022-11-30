Ankara'da Kore mutfağı tanıtıldı

Ankara’da düzenlenen etkinlikte Kore’den gelen aşçılarla Kore mutfağı tanıtıldı.

Kore kültürünün önemli simgelerinden olan Kore mutfağının tanıtılacağı Korean Culinary Days etkinliğinin ilk günü Ankara’da gerçekleştirildi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük ilgi gören Kore mutfağının tanıtıldığı etkinliğe Kore’nin ünlü aşçılarından olan Cho Gang Hyoun ve Lee Ye Chan katıldı. Kore’nin geleneksel ve modern lezzetleri dört gün boyunca etkinliğe katılanlara ikram edilecek. Etkinliğe davet edilen iki ünlü Koreli aşçı Kore mutfağını, etkinliğe katılanlara çeşitli gastroshowlarla tanıtacak. Etkinlikte konuşan Kore Kültür Genel Müdürü Keehoung Park, Kore kültürünün önemli unsuru olan geleneksel Kore yemeklerinin Kore’nin kültürel içeriği olarak tanıtılmasının önemine vurgu yaptı. Etkinliğe çeşitli ülkelerin büyükelçileri ve Kore mutfağına ilgi duyan misafirler katıldı.