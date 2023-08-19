Ankara'da korkutan çatı yangını
Ankara'da bir binanın çatı katında çıkan yangında mahalle sakinleri sokağa döküldü.
Ankara’da bir binanın çatı katında çıkan yangında mahalle sakinleri sokağa döküldü.
İddiaya göre, Keçiören ilçesi Adnan Kahveci Caddesi’nde bir binanın çatı katında saatlerce açık bırakılan televizyonun aşırı ısınması sebebiyle patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkarken, alevlere olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Sokağa dökülen mahalle sakinleri ise, yangının söndürülmesiyle rahat bir nefes aldı.