Ankara'da korkutan gecekondu yangını

Ankara'da bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da korkutan gecekondu yangını
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Ankara’da bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi’nde bir gecekonduda bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Alevlerin sardığı ev, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.