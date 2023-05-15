Ankara'da korkutan trafo yangını

Ankara’da içerisindeki arızadan dolayı yanmaya başlayan trafo, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Küçük çapta patlamalara da neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenimahalle ilçesi İvedik Caddesi üzerinde yer alan bir elektrik trafosu içerisindeki arıza sebebiyle yangın meydana geldi. Patlamalara da sebep olan alevler kısa sürede trafo binasının her yerini sardı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, çevre kontrolünün sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

“Patlamalar devam ediyordu”

Olayın tanıklarından Erdal Akıllı, “Trafonun etrafında iki güvenlik görevlisi gördüm, uzaklaşıyorlardı. Küçük bir patlama oldu ve çatıdan dumanlar yükselmeye başladı. Patlamalar devam ediyordu. Yangın çıktı, ardından da elektrikler gitti. Burada ekipler sabaha kadar sabotaj riskinden dolayı nöbetteydi. Aniden çıktı yangın. Kısa devreden kaynaklanmış olabilir. İtfaiyeye haber verdik. Kısa sürede gelip müdahale ettiler. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Bizler de tedirgin olduk” ifadelerini kullandı.