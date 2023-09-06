Ankara'da kuyumcuya saldıran şüpheliler Afyonkarahisar'da yakalandı

Ankara’da önünden geçtikleri kuyumcu dükkanının önce tabelasına daha sonrasında kuyumcu çalışanlarına saldıran şüpheliler Afyonkarahisar’da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz akşam saat 20.25’te İ.F.P. önünden geçtiği kuyumcu dükkanının tabelasına zarar verdi. Dükkan sahibi ile İ.F.P. arasında çıkan tartışmayı çevredeki esnaf ayırdı. Olay yerinden uzaklaşan İ.F.P. kuyumcu dükkanına babası Y.P. ve akrabası A.A. ile geri dönerek kuyumcu dükkanı personeli B.Y., M.Y. ve M.B.’yi sallama bıçakla yaraladı. Şüpheliler İ.F.P. ile Y.P. olay yerine geldikleri otomobille uzaklaştı. Şüpheli A.A. ise olay yerine yakın bir bölgede bulunan devriye ekipleri tarafından yakalandı. A.A. ile yapılan mülakatta suç aletinin sadece İ.F.P. tarafından kullanıldığı öğrenildi. Polis ekipleri, suç aletini saklanıldığı yerde bularak muhafaza altına aldı.

Şüpheliler İ.F.P. ve Y.P. kaçtıkları otomobille Afyonkarahisar’da bulundukları tespit edilerek, adli işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı.