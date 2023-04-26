Ankara'da liselilerin ürettiği elektrikli araç 'Evcar V2' TEKNOFEST'te yarışacak

Ankara’da elektrikli araç üreten Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde Kocaeli’de gerçekleştirilecek Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda yarışacak.

Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan 10 öğrenci ve takım danışmanı Hüseyin Serimer’den oluşan Cezeri Elektrikli Araç Geliştirme Ekibi (CEAGE), 8 ayda üretimini tamamladıkları "Evcar V2" isimli elektrikli araçla 25-29 Nisan tarihleri arasında yapılacak finallere katılmaya hak kazandı. Araç hakkında bilgiler veren CEAGE Kaptanı Ege Deniz, aracın iki motoru bulunduğunu belirterek, “Birer kilovatlık bu iki motorla aracımızı sürmekteyiz. Yarışmanın amacı verimlilik. Bizim burada amacımız kendimizi geliştirmek ve okulun sağlamış olduğu atölye ortamında çalışmalarımızı yürütmek” dedi.

Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’na üçüncü kez katıldıklarını söyleyen Deniz, “İlk yaptığımızda deneyim elde ettik. İkincide biraz daha deneyimli yaptık. Şimdi üçüncü kez yapıyoruz. Daha kısıtlı bir zamanda çok daha verimli bir araç yaptığımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

Deniz, yarışma amacının verimlilik olmasından ötürü küçük bir batarya kullandıklarını kaydederek, “Bin 200 wattsaatlik bir bataryamız var şu anda. Bu bataryayla, mevcut motorlarımızla bu aracın kabaca bir hesapla 100 kilometre menzili var. Bu tip bir araç çıkarmak ortalama 8 ay sürüyor. Bunun ilk 3 ayı tasarım ve diğer 5 ayı üretim süreçleri. Aracımızın iki hap motoru var ve elektronik diferansiyel uygulamamız var. Mekanik aktarım organı bulunmadığı mekanik aktarım kayıplarının önüne geçtik” ifadelerini kullandı.

“Derslerden kalan vakitlerde tamamladık”

Aracın beyni ve yazılımını kendilerinin geliştirdiğini anlatan Deniz, “10 kişilik ekibiz ve ekipteki her bireyin bir görevi var. Sürücüden mekanik tasarımcıya kadar ekibimizde farklı kadrolar var. Her kadronun kendine ait kullandığı tasarım programları var. Okuldaki derslerimizi etkilememesi adına genellikle ders çıkışlarında çalışıyoruz. Atölye derslerimizi, görevlerimizi tamamladıktan sonra uygun vakitlerimizde bu atölyeye gelerek çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

Araç birçok farklı özelliğe sahip

Ekipte tasarımcı olarak görev alan Zahit Burhan ise, diğer birçok araçta bulunmayan özelliklerin Evcar V2’de olduğunu söyleyerek, “Mesela bu araçta elektronik transferi var. Birçok koruma özelliği bulunmakta, mesela duman dedektörü gibi. Eğer karbonmonoksit, kötü gaz, duman gibi bir şey algılarsa araç bütün elektriği kesiyor. Aşırı voltaj düşerse pili korumak amaçlı enerji kesiyor. Aynı şekilde pil aşırı ısınırsa bütün NTC ve değerleri okuyor veya sıcaklık değeri fazla olursa tüm gücü telemetri sistemimiz iki arduino ile işliyor. Bir arduino, AKS’mize bağlı panonun içinde bulunuyor. Aracın üzerinde bulunan antenden ise bilgisayara bağlanıyor, değerleri bilgisayara kaydediyor” diye konuştu.

"Yaklaşık şu an 200 bin lira kadar bir maliyetimiz oldu"

Aracın sürücülüğü görevini üstlenen öğrenci Tarık Keleş de planlı bir şekilde yola çıkıp tasarım aşaması yaptıklarını, ardından sponsor görüşmesi gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Keleş, “Yaklaşık şu an 200 bin lira kadar bir maliyetimiz oldu. Yarışmaya katılacak diğer araçlarla şöyle bir irtibatımız oldu; sosyal medya paylaşımlarını takip ediyoruz genel olarak. Bazı ekiplerde tanıdığımız arkadaşlarımız var. Onlarla görüşmelerimiz oluyor” dedi.

Bu yıl daha iddialı olduklarını vurgulayan Keleş, “Bu sene geçen sene ve ondan önceki seneki araçlara göre daha iddialıyız. Daha iyi bir derece bekliyoruz bu sene. İlk sene Görsel Tasarım Ödülü almıştı aracımız. Ondan sonraki sene revize edildikten sonra Yerlilik Teşvik Ödülü aldı. Bu sene de inşallah birincilik bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.