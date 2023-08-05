Ankara'da MHP'ye üye akını

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığı’na üye akını hız kesmeden devam ediyor. MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan’a hayırlı olsun ziyaretlerinin ardından üyelik kaydını tamamlayan vatandaşların sayısı artıyor.

Ankara’da vatandaşlar MHP’ye üye olabilmek için adeta sıraya girdi. Üye akınının olduğu MHP Ankara Teşkilatında, vatandaşlar, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan’a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunmayı da eksik etmiyor. MHP Ankara il teşkilatı ise yerel seçimlerde sahada aktif çalışmalarını sürdürerek yeni üyeler kazanmaya odaklanıyor.

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, üye kaydını tamamlayan vatandaşlara hitaben şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin birlik ve bütünlüğünü en üst seviyede temsil etmektedir. Partimize katılan her bir üyemiz, milli değerlerimize olan inancını göstermiş oluyor. Bu büyüme ve güçlenme süreciyle Ankara il teşkilatımız daha da güçlenecek, yerel seçimlerde partimiz daha etkin ve aktif bir şekilde çalışmalarına devam edecektir."