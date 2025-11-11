Ankara'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluştu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü üzerine Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü fidan dikim etkinliği düzenledi.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Beypazarı ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Beypazarı Meslek Yüksekokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Yeşil Vatan için fidanlar toprakla buluştu.

Programa, Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, ilçe kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, katılımcılar fidan dikerek Milli Ağaçlandırma Günü’nün anlamına dikkat çekti.