Ankara'da modern taksi duraklarının sayısı artıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eskiyen ya da kullanılamayacak durumda olan taksi duraklarını yeniliyor. Kent genelinde 21 taksi durağı yenilenirken, 23 durağın ise yapımı sürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Ankara’daki taksi duraklarını daha kullanışlı ve modern hale getirmek için 2021 yılında başlattığı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde 21 taksi durağının yenileme çalışması tamamlanarak anahtar teslimi yapılırken, 23 durağın ise yapımı devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çalışmaları sosyal medya hesaplarından, “Bir başkadır Ankara’nın taksicileri. Hem esnafımıza sağlıklı ve modern çalışma ortamı sağlamak hem de vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet almaları için kent genelinde taksi duraklarını yenilemeye devam ediyoruz” notuyla paylaştı.

21 taksi durağı yenilenerek hizmete açıldı

Kent Estetiği Daire Başkanı Yetiş Ali Aslan ise, Ankara’nın farklı noktalarında bulunan 23 taksi durağının yenileme çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Aslan, yenileme çalışmalarına taksi esnafından gelen talep ve belediye ekiplerince yapılan incelemeler doğrultusunda karar verildiğini söyleyerek, “Önceliğimiz taksi esnafımızın ihtiyacını karşılamakla birlikte, kentimize yeni bir kimlik ve estetik kazandırabilmek” dedi.

Aslan, “Bugüne kadar kendi teknik ekiplerimizle tasarladığımız farklı tiplerdeki taksi duraklarımızın 21 tanesini hizmete açtık. Halen devam etmekte olan 23 taksi durağı imalatımız olmakla birlikte, ilerleyen süreçte ihtiyaçları karşılayabilmek ve vatandaşlarımızın mağduriyetini giderebilmek amacıyla çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.