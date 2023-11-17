Ankara'da muhteşem gün batımı
Ankara'da güneşin batışıyla renk cümbüşü yaşandı. Bulutlar kızıl renge bürünürken, vatandaşlar ise gün batımı ile beraber fotoğraf çektirdi.
Ankara’da güneşin batışıyla renk cümbüşü yaşandı. Bulutlar kızıl renge bürünürken, vatandaşlar ise gün batımı ile beraber fotoğraf çektirdi.
Ankara’da saatlerin 17.20’yi geçmesiyle başlayan gün batımı Başkenti kızıla boyadı. Bulutlar renk cümbüşü oluşturdu, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar gün batımını fırsat bilerek fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Gün batımının oluşturduğu görüntülere Ankara’nın simgelerinden Anıtkabir ve Kocatepe Camii de yansıdı.