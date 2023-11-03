Ankara'da okul çevrelerinde sıkı denetim

Ankara’da emniyet ekiplerince çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim yapıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube koordinesinde Asayiş Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince Mamak’ta çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde uygulama gerçekleştirildi. Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Altıağaç Anadolu Lisesi çevrelerinde 22 personelden oluşan 10 ekip tarafından şüpheli kişiler ve araçlarda arama ve kontroller yapıldı. Mamak’ta akşam saatlerine kadar devam edecek olan uygulamanın ilerleyen günlerde de çevre ilçelerde sürdürüleceği aktarıldı.