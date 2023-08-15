Ankara'da orman yangını

Ankara’nın Çubuk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Edinilen bilgilere göre, yangın saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Eğriekin Mahallesi’nden Yukariobruk Mahallesi’ne giderken geniş alanda ot yangını olarak başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Saat 14:03’te itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı ve Kuzey Ankara İstasyonu ekip olarak, ayrıca 112 Çağrı Merkezi üzerinden OGM İtfaiye ekipleri takviye olarak yönlendirildi. Saat 18:00 itibari ile yangın kontrol altına alındı. Orman itfaiyesi, 1 adet helikopter, Çubuk ve Kuzey Ankara istasyonları ve AKOM üzerinden ABB diğer birimlerinden yönlendirilen tanker araçları ile soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.