Ankara'da otomobil yayalara çarptı: 3 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki yayalara çarpması sonucu 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Sincan ilçesi Ahi Mesut Bulvarı’nda meydana gelen kazada bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracıyla kaldırımda bekleyen insanların arasına daldı. Kazada 2’si çocuk 3 kişi yaralandı. Metrelerce sürüklenen araç ise park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.