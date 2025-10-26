Ankara'da pompalı tüfekli kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan kavgada bir şahıs, pompalı tüfekle 2 kişiyi vurdu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde çıkan kavgada bir şahıs, pompalı tüfekle 2 kişiyi vurdu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs, çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle Gazi Karaca’yı ve F.T.’yi vurdu. Şahıs kaçarken, olayı gören vatandaş durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gazi Karaca’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan F.T. ise hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.