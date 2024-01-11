Ankara'da Regaip Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti

Mübarek üç ayların müjdecisi Regaib Kandili, yurdun dört bir yanında idrak edildi. Kandil dolayısıyla başta Kocatepe, Hacı Bayram Veli ve Ahmet Hamdi Akseki olmak üzere Ankaralılar camilere akın etti.

Üç Aylar’ın başlangıcı olan Regaip Kandili’nde, Ankaralılar ibadet etmek için camilere akın etti. Büyük küçük, yaşlı genç her yaştan insanın buluştuğu bu mübarek günde, eller dua için açıldı. Ankaralılar Regaip Kandili’nde başta Millet Camii, Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Kocatepe Camii olmak üzere Ankara’nın büyük camilerine ilgi gösterdi. Camilerde ibadet eden vatandaşlara lokum ikram edildi.