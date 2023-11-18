Ankara'da sağanak etkili oldu, yolları su bastı

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle yolları su bastı, araçlar yolda kaldı.

Ankara'da sağanak etkili oldu, yolları su bastı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Ankara’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle yolları su bastı, araçlar yolda kaldı.

Meteorolojik uyarının ardından Ankara’da beklenen yağış akşam saatlerinde etkili oldu. Yağıştan vatandaşlar olumsuz etkilendi. Sıhhiye bölgesi ve Gazi Mahallesi’nde etkili olan yağışla beraber yolları su bastı. Gazi Mahallesi alt geçidinde biriken su nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Sıhhiye bölgesinde ise yolları su basmasından dolayı bazı araçlar yolda kalırken diğer araçlar ise güçlükle ilerleyebildi. Belediye ekipleri ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman