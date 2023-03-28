Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Başkent’te etkisini artıran sağanak yağış sebebiyle yollar sular altında kalırken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Ankara’da dün gece saatlerinde başlayan ve gün içerisinde etkisini artıran dolu ve sağanak yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Şehrin belirli noktalarında ise araçlar yollarda güçlükle ilerlerken, meydana gelen kazalar ise trafiği durma noktasına getirdi. Belirli noktalarda etkisini arttıran dolu yağışı da sokakları beyaza bürüdü.