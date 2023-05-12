Ankara'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Ankara'da sağanak yağmur kentin bazı kesimlerinde su baskınlarına neden oldu.

Ankara'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Ankara’da sağanak yağmur kentin bazı kesimlerinde su baskınlarına neden oldu.

Başkentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Yollarda yaşanan su baskınları nedeniyle şehrin bazı yerlerinde trafikte aksamalar yaşanıyor. Bazı noktalarda araçların yarım metreyi aşan yağmur suyundan dolayı ilerleyemedikleri görüldü. Yağış sadece trafiği değil bazı iş yerleri ve otoparkları etkiledi. Su basmalarına karşı vatandaşlar kendi imkanları ile tahliye çalışmaları yapıyor.