Ankara'da sıcaktan bunalan vatandaşlar Yakacık mesire alanına koştu

Aşırı sıcaklardan bunalan ve doğanın keyfini çıkararak piknik yapmak isteyen Başkentliler, Yakacık mesire alanına akın etti.

Ankara’da sıcaklıkların normalin üzerinde seyretmesiyle birlikte vatandaşlar aileleri ile serin, keyifli ve huzurlu bir gün geçirmek için Yenimahalle’de bulunan Yakacık mesire alanını tercih etti. Vatandaşlar, yeşilin ve doğanın tadını doya doya çıkardı.

Yeşilin ve eğlencenin adresi Yakacık

146 bin metrekare alana sahip, Başkentlilerin huzuru ve mutluluğu için her ayrıntının düşünüldüğü 5 bin 500 kişi kapasiteli mesire alanında 4 adet çocuk oyun alanı, 3 plaj voleybolu sahası, 2 çim futbol sahası ve basketbol sahası bulunuyor. 470 adet kamelyalı ve kamelyasız oturma alanına sahip mesire alanı, 7’den 70’e tüm başkent sakinlerinin keyif dolu bir gün geçirmesi için bin 500 ağaç, 4 bin fidan ve 5 binin üzerinde çalı bitkisini içerisinde barındırıyor.

“Tüm başkentlileri mesire alanımıza bekliyoruz”

Yakacık mesire alanında başkentlilerin aileleri ile mutlu bir gün geçirmesi için her imkanın bulunduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yakacık mesire alanı, Ankara’nın yeşil cenneti konumuna ulaştı. Temizlik ve bakım işlemlerinin düzenli olarak yapıldığı mesire alanımız, piknik yapmak ve doğa ile baş başa bir gün geçirmek isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Yenimahalle’de hayata geçirdiğimiz projelerin vatandaşlardan ilgi görmesi ve tercih edilmesi bizi mutlu ediyor. Yazın keyfini, yeşilin ve doğanın içerisinde çıkarmak isteyen tüm başkentlileri mesire alanımıza bekliyoruz” dedi.