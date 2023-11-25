Ankara'da şiddetli rüzgarda kırılan ağaç dalı lüks otomobilin üzerine düştü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dalı lüks otomobilin üzerine düştü.

Ankara'da şiddetli rüzgarda kırılan ağaç dalı lüks otomobilin üzerine düştü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dalı lüks otomobilin üzerine düştü.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Ayrancı mahallesi Tirebolu Sokak’ta bulunan bir ağacın büyük bir dalı yol kenarında park halinde bulunan 06 AZ 0563 plakalı Porsche marka lüks otomobilin üzerine düştü. Belediye ekipleri ağacı parçalayarak altında kalan ağacı çıkardı. Lüks otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman