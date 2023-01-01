Ankara'da silahlı çatışmada 3 kişinin ölümüne sebep olan isimler ortaya çıktı

Ankara’da dün akşam saatlerinde 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın şüphelileri ortaya çıktı.

Mamak ilçesinde bir kafede akrabalar arasında çıkan silahlı çatışma sonucu Abdülmenav Karaman, Abdulmuttalip Karaman ve Nasrullah Uyar hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrasında şüpheli Y.K. ve E.K. gözaltına alınırken, çatışma sonucu yaralanan M.K.’nin ise tedavisinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.