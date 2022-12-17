Ankara'da sis etkili oldu

Ankara'nın birçok bölgesinde gece boyu sis etkili oldu. Bazı alanlarda sis nedeniyle görüş mesafesi, 50 metreye düştü.

Ankara'da sis etkili oldu
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Ankara’nın birçok bölgesinde gece boyu sis etkili oldu. Bazı alanlarda sis nedeniyle görüş mesafesi, 50 metreye düştü.

Ankara’nın birçok bölgesinde gece boyu sis etkili oldu. Şehrin bazı alanlarında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 50 metreye kadar düştü. Sürücüler sis nedeniyle trafikte kontrollü ve yavaş seyretti. Gece boyu etkili olan sis sabah saatlerinde de devam etti.

Ankara'da sis etkili oldu
Ankara'da sis etkili oldu